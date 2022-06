Revolte in de golfsport? Toppers kiezen voor vrijheid en deelname omstreden LIV-toernooi

"Dustin (Johnson) heeft de afgelopen jaren regelmatig over de mogelijkheid nagedacht. Uiteindelijk besloot hij dat het in het belang van hem en zijn familie was om de kans na te streven", verklaarde de manager van Johnson ondertussen.

Daar speelt die 25 miljoen dollar wellicht een rol in. In Londen wacht 4 miljoen dollar op de winnaar. Op hetzelfde moment wordt ook de Canadian Open gespeeld op de PGA Tour. Prijzengeld voor de winnaar daar "maar" 1,57 miljoen dollar.

Vrijheid voor golfspelers

Geld is niet het enige argument. "Free agency has finally come to golf", reageerde de CEO van LIV Golf op het nieuws van gisteren. Vrij vertaald: "eindelijk zijn golfspelers vrij om zelf te kiezen waar ze spelen."

De PGA Tour en de DP World Tour (vroeger European Tour) hebben tot nu toe alle aanvragen van spelers om op de LIV Series te mogen spelen geweigerd. Zo houden ze de toppers exclusief voor zichzelf.

Dat was niet naar de zin van Phil Mickelson, zesvoudige winnaar van een major. Die verweet enkele maanden geleden al de PGA te profiteren van de spelers.

Hij was de eerste die overwoog wel mee te doen aan de LIV Series. Tot uitspraken uitlekten waarin hij toegaf dat Saudi-Arabië mensenrechten niet respecteert. Meteen lieten enkele sponsors Mickelson vallen en sinds die uitspraken in februari speelde hij geen toernooi meer (zie lees ook).

Mickelson staat niet op de lijst van namen die heeft toegezegd voor het eerste toernooi van de LIV Series in Londen, maar er zijn wel nog zes vrije plaatsen. Het speculeren over zijn mogelijke deelname is begonnen.

De PGA Tour en de DP World Tour hebben nog niet gereageerd. Nog niet.