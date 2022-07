Nabestaanden 9/11 protesteren nu LIV Tour voet zet op Amerikaanse bodem

De LIV Golf Tour heeft voor zijn tweede toernooi voet gezet op Amerikaanse bodem. Na Londen is deze week Portland aan de beurt. Dat is niet naar de zin van een groep families die dierbaren verloren tijdens de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Terroristen van Al Qaida kaapten toen verschillende vliegtuigen en vlogen daarna in op onder meer het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. In totaal kwamen naar schatting 3.000 mensen om het leven bij de aanslagen.

Veel van de terroristen hadden de Saudische nationaliteit. Dat de LIV Golf Tour met Saudisch geld ondersteund wordt, zet daarom kwaad bloed in Amerika.

"Dit evenement is niets meer dan een groepje erg getalenteerde golfers die hun rug hebben gekeerd naar die moorden", zei Tim Frolich, een van de overlevenden van de aanslag op het World Trade Center.

Volgens criticasters van de LIV Golf Tour wil Saudi-Arabië met sportevenementen de aandacht afleiden van de manier waarop het mensenrechter schendt. In Amerika ligt de moord in 2018 op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die in de VS woonde en schreef voor de Washington Post, nog vers in het geheugen.