DP World Tour legt geldboetes en schorsing op voor dissidente spelers van LIV Invitational Series

De LIV Golf Series is een serie van acht toernooien, waarvan vijf in de Verenigde Staten. Twaalf teams van vier spelers nemen het er over drie rondes (54 holes) tegen elkaar op. De finale wordt in oktober volgens een match-play format, naar het model van de Ryder Cup, gespeeld.



Na de openingsmanche op de Centurion Club volgen er vier toernooien op Amerikaanse bodem: in Portland (Oregon) en bij Donald Trump in Bedminster (New Jersey) in juli, en in Boston (Massachusetts) en Chicago (Illinois) in september. De laatste drie toernooien worden in oktober afgewerkt: waarvan een in het Thaise Bangkok en een in Saoedi-Arabië (Jeddah). Miami is eind oktober gaststad voor de finale.