Charl Schwartzel wint allereerste hoofdprijs op omstreden LIV Golf event

De kop is eraf. In Londen werd de afgelopen dagen niet langer enkel veel gesproken over de LIV Series, maar ook echt gespeeld. De zege was uiteindelijk voor Charl Schwartzel, meteen een mooie naam op de erelijst, want de Zuid-Afrikaan was in 2011 de winnaar van de Masters.

De zege levert Schwartzel 4 miljoen dollar op. Plus nog eens 750.000 dollar omdat hij ook in het team zat dat de teamcompetitie overtuigend won. "Zelfs niet in mijn wildste dromen had ik ooit gedacht dat we voor zoveel geld zouden kunnen spelen", zei Schwartzel achteraf.

Om de LIV Series is al weken veel te doen omdat de organisatie de ene na de andere golftopper met een enorme berg prijzengeld probeert te verleiden om deel te nemen. Geld dat voorzien wordt door een Saudische investeringsmaatschappij.

Vrijdag raakte bekend dat ook Bryson DeChambeau zal deelnemen aan het volgende toernooi in Portland in de VS. Zaterdag zegde ook Patrick Reed toe.

In Londen waren Dustin Johnson, Phil Mickelson en Sergio Garcia drie van de grote blikvangers. Johnson werd 8e, Michelson 34e en Garcia 22e.