Oliedollars raken maar niet uitgeput: omstreden LIV Golf gaat strijd aan met traditionele golfgiganten

De golfwereld wordt vanouds gedomineerd door enkele grote spelers, die de hele kalender bepalen. Aan de ene kant heb je de (voornamelijk) Amerikaanse PGA Tour, aan de andere kant de meer Europese DP World Tour.

"Samen zorgen ze voor 2 toernooien per week op televisie, goed voor 2 keer 156 spelers die aan de slag kunnen gaan. Zij vinden dat de professionele golfwereld van hen is", zegt golfspecialist Andy Hancock in De Wereld Vandaag.

Om dat monopolie te doorbreken, is vanuit Saudische hoek het alternatieve LIV Golf op poten gezet. "Het is een serie van invitatietoernooien, waar niet telkens 4x18 holes gespeeld worden, maar 54 (vandaar LIV ofwel 54 in Romeinse cijfers). Er wordt bovendien in teamverband gestreden."

"Ze willen zich op die manier profileren als het Formule 1 van de golf, in de hoop dat de sport zo spectaculairder en spannender wordt voor de tv-kijker."