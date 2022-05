OPVALLEND: 14-jarige (!) Oekraïner Lev Grinberg draait mee met golftoppers op Soudal Open

De Rinkven-golfbaan in Schilde is deze week het toneel voor de Soudal Open, een toernooi van de DP World Tour. Met onder meer Thomas Pieters verschijnen er ook enkele Belgen op de baan, maar toch gaat alle aandacht voorlopig naar een tiener.



Lev Grinberg is geboren is Oekraïne, maar sloot zich enkele jaren geleden aan bij de internationale golfclub van Rinkven in Antwerpen. Al snel sloeg de golfmicrobe toe en de afgelopen jaren leerde de jonge Grinberg samen met zijn vader de kneepjes van het vak.



Deze week neemt de jongeling als een van de 6 amateurs ook deel aan de Soudal Open, een toernooi dat plaatsvindt op de golfbaan in Rinkven. En dat legt het jonge talent voorlopig geen windeieren.



Gisteren wist Grinberg met zijn 14 jaar, 6 maanden en 6 dagen als tweede jongste speler ooit de cut te halen op de DP World Tour. Alleen de Chinees Guan Tianlang (14 jaar en 169 dagen) was in 2013 nog iets jonger.



Na een eerste ronde van 70 slagen zette Grinberg gisteren een tweede ronde van 69 slagen neer. Hij sloot zo dag twee op een gedeelde 29e plaats af, net zoals onze Belgische topper Thomas Pieters.