Stadionverbod kan voortaan in Verenigd Koninkrijk ook na online haat

Herinnert u zich nog de onaanvaardbare bagger die Engeland-internationals Bukayo Saka, Jadon Sancho en Raheem Sterling over zich kregen na hun penaltymissers in de EK-finale tegen Italië vorige zomer?

Wat sommige mensen op sociale media schreven was onaanvaardbaar. Online haat was al strafbaar, maar iemand de toegang tot een stadion er voor ontzeggen was nog niet mogelijk. Dat is nu veranderd. Dat heeft het gerecht in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd.

Volgens de openbare aanklager in het Verenigd Koninkrijk is online haat in en rond het voetbal een groeiend probleem. "De nieuwe wetgeving laat ons toe om in te grijpen tegen racisme en haat op het internet."

Tot nu toe konden mensen in het Verenigd Koninkrijk enkel een stadionverbod krijgen als ze "in persoon" verbaal of fysiek geweld pleegden.