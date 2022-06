Vooruitblik WK Hockey: "Red Panthers maken een serieuze kans op de finale"

First mission: groepswinnaar worden

Terrassa, op een halfuur rijden van Barcleona, en Amsterdam vormen het decor voor het WK. De Belgische Red Panthers spelen al hun groepsmatchen in Spanje. Er worden de volgende dagen voortdurend temperaturen boven de 30 graden voorspeld in Catalonië. De hitte wordt een factor om rekening mee te houden, want de eerste wedstrijd zondag wordt gespeeld op het warmste moment van de dag: 15u. Toch zijn er geen excuses voor de Belgen. Tegen Zuid-Afrika moet gewonnen worden, de Zuid-Afrikanen worden beschouwd als het zwakke zusje in groep D. De tweede wedstrijd op dinsdag (5 juli) wordt een ander paar mouwen. “Zet de wedstrijd tegen Australië al maar in je agenda”, zegt Floris Geerts. “Het wordt een sleutelmatch om de groepswinst.” “Wie Australië zegt, denkt aan fysiek hockey. Snel en met veel duelkracht en dat klopt ook voor deze ploeg. Al blijven er maar 8 speelsters van de Olympische Spelen over. Het is een vrij jonge ploeg, die door de coronacrisis ook weinig internationale wedstrijden kon spelen.”

Een zege tegen Australië zet de deur open om in de laatste groepsmatch tegen Aziatisch kampioen Japan de groepswinst te plukken. “Een cruciale opdracht, want groepswinst plaatst de Belgische vrouwen in de goede helft van de tabel. Zo kunnen ze Nederland en mogelijk ook Argentinië – de twee landen die er bij de vrouwen met kop en schouders bovenuit steken – ontlopen tot in de finale.”

Groepswinnaar naar kwartfinale, tweede en derde spelen barrages

Net als bij het WK basketbal 3x3 in Antwerpen vorige week gaat elke groepswinnaar op het WK hockey rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede en derde van elke groep spelen een extra barrageronde (1/8e finales). “België wordt nog beter derde dan tweede in zijn groep. De tweede in groep D treft bijna zeker Nederland in de kwartfinales. Op een WK winnen tegen de Oranje-vrouwen in Amsterdam, dat zie ik momenteel nog niet gebeuren”, zegt Floris Geerts. Als derde kan België Nederland pas in de finale treffen, maar toch blijft het een goed idee om de groep te winnen. Lukt dat niet, dan moeten de Panthers het vliegtuig op voor barragematchen in Nederland. Dat betekent meer reizen en minder rust. “Als ze 1e worden in de groep, blijven de Red Panthers in Spanje en hebben ze een week rust na de groepsfase.”

Testmoment en/of medaillekandidaat

De Nederlandse bondscoach van de Red Panhers, Raoul Ehren, omschreef het WK eerder als een testmoment voor de Olympische Spelen. Een medaille kan, maar als het niet lukt, beschouwt hij het toernooi niet als mislukt. De druk wordt dus nog wat afgehouden bij de Red Panthers. “Vorige zomer was er brons op het EK, maar het WK is natuurlijk nog iets anders. Door de loting geef ik België nochtans een serieuze kans op een medaille”, zegt Floris Geerts. “Ik zie twee voordelen voor de Panthers.” “Door de uitschakeling voor de Olympische Spelen van Tokio zijn ze eigenlijk al twee jaar aan het trainen voor dit WK. Andere tegenstanders zijn na de Spelen aan een nieuwe cyclus begonnen. Zoals Australië.”

“Bovendien trainen de Red Panthers voltijds samen. Vier dagen per week trainen de speelsters met de nationale ploeg. Slechts een dag met hun clubs, waar ze dan in het weekend wedstrijden mee spelen." In Canada en China doen ze het ook zo, maar bij Nederland en Argentinië dan weer niet. Daar betalen vooral de clubs de speelsters en hebben de clubs het dus voor het zeggen. "De Belgische speelsters kennen elkaar ondertussen door en door. Het middenveld van België is met Nelen, Leclef en Rasir erg ervaren. Dé vraag voor mij momenteel is de vorm van aanvalster Ballenghien. De laatste weken miste ik topvorm bij haar."

Nederland en Argentinië topfavoriet

Een glazen bol is er niet nodig om te voorspellen dat Nederland en Argentinië als torenhoge favorieten beginnen aan het WK voor vrouwen. De rest zijn challengers. Spanje of Argentinië wordt normaal de tegenstander van België in de kwartfinales. “Van Argentinië hebben de Panters nog nooit kunnen winnen. Als Argentinië zijn groep wint, dan ontloopt België hen tot de finale." "De bondscoach houdt er rekening mee dat het thuisvoordeel Spanje naar groepswinst kan stuwen in de groep met Argentinië", zegt Floris Geerts. "Spanje is ook een goed team, zeker met de steun van het thuispubliek, maar de Belgische kansen zijn toch groter. De twee teams kennen elkaar erg goed en vaak valt het dubbeltje langs de kant van de Panthers. Denk aan de match om het EK-brons vorige zomer.”

One's to watch

Charlotte Englebert (België)

Floris Geerts: “Volgens mij wordt zij een van de beste speelsters ter wereld. Ze is een van de uithangborden van de Red Panthers nieuwe stijl. Ze straalt winnaarsmentaliteit uit, is technisch vaardig en doelgericht. Al kan dat laatste nog beter. Het is niet voor niets dat zij de Panther is die op de WK-affiches staat.”

Frédérique Matla (Nederland)

Geerts: "Matla won goud met Oranje op de Spelen en is echt een van de topspeelsters van de wereld. De Nederlandse aanvalster is bijzonder dominant in de cirkel en heel doelgericht."

Agustina Albertarrio en Maria Granatto (Argentinië)

Geerts: "Albertarrio (foto) is sinds enkele maanden vooral bekend in België omdat ze mee de Belgische competitie op zijn kop zette (door een schandaal bij topclub Leopold), maar ze kan ook enorm goed hockey spelen. Samen met Granatto vormt ze de flankaanvalsters van Argentinië. Ze zijn dribbelvaardig en doelgericht.”

Stephanie Kershaw (Australië)