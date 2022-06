Toptransfer: KHC Dragons hengelt Australisch sterspeler Blake Govers binnen

Na het vertrek van Florent Van Aubel naar Pinoké was KHC Dragons naarstig op zoek naar een waardige vervanger. Die zoektocht is nu dus uiteindelijk geëindigd bij de 25-jarige sterspeler Blake Govers.



De Australiër komt over van NSW Pride uit Sidney en begint - na ook nog passages bij Wimbledon (2014-2015) en Bloemendaal (2016-2017) - aan zijn derde avontuur in Europa.



Met 85 doelpunten in 117 wedstrijden is Govers de absolute smaakmaker van Australië. Op het WK van 2018 kroonde hij zich met 7 doelpunten ook tot gedeeld topscorer, samen met Red Lion Alexander Hendrickx.



Met de transfer willen de Dragons komend seizoen absoluut weer mee doen voor de titel. Afgelopen seizoen eindigde de kampioen van 2021 op een teleurstellende 7e plaats in de competitie.