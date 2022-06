Vincent Janssen: "Je voelt dat er iets staat te gebeuren bij Antwerp, daar wil ik deel van uitmaken"

"De Mexicaanse competitie is een heel sterke competitie, een heel fysieke. Het niveau was best goed. Het is een andere manier van spelen, maar ik heb er heel wat geleerd."

"Zes jaar geleden ben ik uit Nederland vertrokken. In die tijd ben ik volwassener geworden als voetballer en als mens. Maar ik ben blij om weer in Europa te zijn en neem de internationale ervaring mee."

Na AZ, Tottenham, Fenerbahçe en Monterrey in Mexico moet Janssen in Antwerpen scoren. Over de aanpassing na de Mexicaanse competitie maakt hij zich niet al te veel zorgen.

"Het zijn een paar hectische weken geweest, ik ben pas van gisterenavond terug in België", opende de spits. "Ik ben blij dat ik weer aan de bak kan gaan en ben blij met het vertrouwen van de club. Ik heb er zin in."

Met Vincent Janssen haalde sportief directeur Marc Overmars zijn eerste grote transfer binnen voor Antwerp. Vandaag werd het nieuwe speerpunt van de voorhoede van The Great Old officieel voorgesteld.

Met het WK in Qatar in het najaar hoopt Janssen om in Antwerpen op de radar van de bondscoach te blijven. "Maar toen ik in Mexico zat, werd ik ook al geselecteerd. Natuurlijk wil ik graag naar het WK, maar dan moet ik het wel tonen op het veld."

Maar de Nederlandse spits komt niet alleen met Oranje in het achterhoofd naar Antwerp. "Je voelt dat hier iets staat te gebeurden en daar wil ik graag deel van uitmaken. Iedereen heeft veel ambitie."

"Ik was meteen enthousiast over de interesse van Antwerp en ben alleen maar enthousiaster geworden. Ik ben klaar voor deze stap, klaar om de uitdaging aan te gaan en voor de prijzen te spelen. De club is ambitieus, dat ben ik ook."

Met Janssen heeft coach Mark van Bommel een belangrijke troef in de voorhoede. "Ik omschrijf mezelf als een sterke spits, een teamspeler die balvast is en sterk in de combinatie. Maar ik wil vooral zelf mijn naam hier maken."