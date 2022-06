Kirsten Flipkens na exit in Eastbourne: "Op Wimbledon nog één laatste keer schitteren"

Na haar nederlaag tegen lucky loser Viktorija Tomova op het gras van Eastbourne kan Flipkens zich concentreren op Wimbledon. Daar neemt de 36-jarige speelster definitief afscheid van het enkelspel. "Ik wil er vooral honderd procent genieten met mijn familie en vrienden", reageerde ze woensdag.

In 2003 won Flipkens Wimbledon bij de juniores, tien jaar later haalde ze de halve finales op de hoofdtabel. Nog eens negen jaar later neemt ze er afscheid. "Eerlijk gezegd heb ik geen enkele specifieke verwachting", zegt ze.

"De komende dagen wil ik vooral goed recupereren om Wimbledon in topvorm aan te vatten. Ik zit wel met enkele kleine pijntjes hier en daar. Veel zal afhangen van de loting, want ik ben geen reekshoofd. Ik leg mezelf geen enkele druk op. Ik hoop een laatste keer mijn beste tennis te laten zien."