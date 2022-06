Opnieuw een vroege gras-exit voor Elise Mertens: "Ze straalde weinig vertrouwen uit"

1 op 4

Verlies in de tweede ronde tegen Alison Van Uytvanck (WTA-46).

Verlies in de eerste ronde tegen Caty McNally (WTA-178).

Vrij in de eerste ronde, verlies in de tweede ronde tegen Kirsten Flipkens (WTA-256).

Het grasrapport van Elise Mertens voor Wimbledon oogt niet echt fraai. Caro Houbreghts becommentarieerde de wedstrijd van Mertens tegen Flipkens gisteren voor Play Sports en zag de Belgische nummer 1 wisselvallig presteren in Eastbourne.





"Eerst toch even lof voor Kirsten Flipkens. Flipkens en gras, dat is gewoon een gouden combinatie. Daarbij speelde ze heel bevrijd, want ze is bezig aan haar laatste wedstrijden in het enkelspel. Alles wat ze nu nog wint, is mooi meegenomen. Het is knap wat ze op dit moment nog laat zien."

"Als we op Elise Mertens focussen, vond ik dat haar opslag haar gisteren in de steek liet. Ze sloeg liefst 10 dubbele fouten en won heel weinig punten na een tweede service. Dat kruipt in het hoofd."

"Ook tegen McNally was dat een probleem. Ze komt wat te makkelijk onder druk in haar opslagspelletjes. En laat je service op het snelle gras nu net nog wat crucialer zijn dan op andere ondergronden."