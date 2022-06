"The Last Slice": Kirsten Flipkens neemt na Wimbledon afscheid van enkelspel

"The Last Slice", opent Kirsten Flipkens met een knipoog naar de basketbaldocumentaire The Last Dance. "Met heel wat emoties kondig ik aan dat Wimbledon het laatste toernooi wordt van mijn carrière in het enkelspel."



"De laatste 30 jaar zijn een fantastische rit geweest en ik kan niet dankbaar genoeg zijn dat ik bijna mijn hele leven heb kunnen doen wat ik als kind al het liefste deed."



"Ik bedank mijn fans, sponsors, entourage, vrienden en vooral mijn familie. Mijn moeder en vader zijn er altijd voor me geweest, in goeie en slechte tijden. Zonder hun onvoorwaardelijke steun had ik dit nooit kunnen doen. Ik wil nog ten volle genieten van die laatste weken."



Voor Flipkens zal de cirkel in Wimbledon perfect rond zijn. 19 jaar geleden won onze landgenote er de titel bij de junioren. Ook tijdens haar profcarrière lag het heilige gras van Wimbledon haar steevast goed. In 2013 haalde ze er de halve finales in het enkelspel, haar beste resultaat ooit in een grandslamtoernooi. Ze was dat jaar ook even de nummer 13 van de wereld, haar hoogste notering ooit op de WTA-ranking.



Flipkens, ook een begenadigde dubbelspeelster, won in haar loopbaan 2 WTA-toernooien in het enkelspel: in 2012 triomfeerde ze, na een zware periode door bloedklonters in haar been, op het toernooi van Québec. In 2019 won ze het WTA-toernooi van Houston.