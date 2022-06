Waarom die grens van 12 jaar voor trans vrouwen in het zwemmen? "Dan heb je nog geen puberteit doorgemaakt"

"Het is een zeer, zeer gevoelige discussie", zegt Wim Derave, professor bewegingsleer en inspanningsfysiologie (UGent) in De Wereld Vandaag over het debat rond trans personen in de sport.

"Eigenlijk kun je twee partijen benadelen. Je kunt enerzijds aan de fairplay van de vrouwensport raken, want trans vrouwen hebben een voordeel dat niet uitwisbaar is."

"Anderzijds kun je ook voor inclusie kiezen door een groep mensen toe te laten die sowieso al vaak uitgesloten wordt in de samenleving. Je moet een balans tussen die twee zien te vinden."

"Het Internationaal Olympisch Comité heeft de hete aardappel doorgeschoven naar de verschillende sportbonden. Dat had ik een beetje gehoopt, want een alles-of-niets-beslissing was niet goed geweest."

"Je moet als sport dus zelf een beslissing nemen. Het is een goeie zaak dat er nu eindelijk duidelijk komt in de verschillende sporten. Bij de Internationale Zwembond (FINA) hebben ze de vrouwensport in bescherming genomen, andere bonden - zoals bijvoorbeeld het voetbal - kozen voor meer inclusie."