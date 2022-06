Nieuwe nationale zwemcoach Frédéric Vergnoux voorgesteld: "Een teamplayer"

Vergnoux werd voorgesteld aan de pers als coach met veel ervaring en een sterke internationale reputatie. De Fransman was in het verleden onder meer aan de slag bij Groot-Brittanië en Spanje. Die ervaring moet hij nu gebruiken om het Belgische zwemmen uit het slop te halen.



"Ik voel dat de mensen hier mijn hulp nodig hebben", vertelt Vergnoux. "Daardoor geraak ik erg gemotiveerd. Sinds ik in gesprek ben met de zwemfederatie voel ik me erg op mijn gemak. Ik ben rustig en ik denk dat dit project door velen wordt gedragen."

Technisch directeur Lode Grossen geeft meer uitleg bij de keuze van de federatie voor Vergnoux. "Hij heeft verschillende kwawaliteiten: mensen laten samenwerken, in team werken, de zwemsport bekijken als een ploegsport,..."

"We moeten zorgen dat de jonge zwemmers dag in, dag uit samen willen trainen want dat maakt ze sterker. Dat zijn zaken waar hij zwaar op inzet. Dat heeft voor ons ook de doorslag gegeven om hem aan te stellen."