Schoolslagwonder Adam Peaty breekt zijn voet en moet passen voor het WK zwemmen

Adam Peaty is al sinds 2015 de internationale norm als het over de schoolslag gaat. In Boedapest wou de Brit zijn totaal van 8 gouden WK-medailles aandikken, maar dat feestje gaat niet door.

"Eerder deze week heb ik een beentje in mijn voet gebroken in de fitness", laat Peaty weten. "Ze raden me aan om 6 weken te rusten, dus het WK van volgende maand is geen optie meer."

"Ik heb het geluk gehad dat ik nooit eerder een blessure heb gehad in mijn carrière, dus dit is een zware klap voor mij en een nieuwe uitdaging. Maar ik ben omringd door een geweldig team."