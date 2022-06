Succestrainer Frédéric Vergnoux volgt Ronald Claes op als nationale zwemcoach

Frédéric Vergnoux moet de woelige wateren van onze nationale zwemfederatie kalmeren. Eerder dit jaar werd Ronald Claes ontslagen in de nasleep van de niet-selectie van Valentine Dumont voor de Spelen in Tokio, waarna ook Dirk Boets opstapte bij de Vlaamse federatie.

De Fransman heeft ervaring bij grote landen. "Fred" Vergnoux is coach geweest van het Britse olympisch mannenteam. In 2010 verhuisde hij naar Spanje, waar hij sinds 2013 de nationale coach was. Hij leidde er Mireia Belmonte naar olympisch goud in Rio. Hij coachte ook onder meer Amaury Leveaux en Kirsty Balfour.

Op maandag 13 juni wordt de nieuwe coach officieel voorgesteld. De bedoeling is dat Vergnoux ons land leidt tot en met de Olympische Spelen in 2028.