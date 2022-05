België trekt met 5-koppige selectie naar WK zwemmen, Dumont en Croenen zijn speerpunten

De Belgische zwemfederatie heeft dinsdag zijn selectie bekendgemaakt voor het WK zwemmen in groot bad van volgende maand in Hongarije.

Valentine Dumont zal bij de vrouwen deelnemen aan de 100m, de 200m en de 400m vrije slag. Florine Gaspard zwemt de sprintafstanden (50m en 100m) in de schoolslag. Op de 50m wordt ze vergezeld door Fleur Vermeiren.



Louis Croenen zal bij de mannen deelnemen aan de 100m en 200m vlinderslag. Logan Vanhuys wordt de enige Belg in open water en neemt deel aan de 10km vrije slag.



België trekt zo naar het WK met een opvallend kleine selectie. Bij de vorige beurt in 2019 in Zuid-Korea waren er nog 11 landgenoten die deelnamen.

Fanny Lecluyse, ondertussen met zwempensioen, zorgde toen voor het beste resultaat, met een zevende plaats in de finale van de 200m schoolslag.



Vorig jaar zou het WK zwemmen plaatsvinden in Japan, maar het werd verplaatst omdat het zou botsen met de Olympische Spelen en omdat een WK tijdens de coronacrisis niet opportuun leek.



Het WK zwemmen vindt plaats van 18 juni tot 3 juli in Boedapest.