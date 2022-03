Ronald Claes moet noodgedwongen stoppen als nationaal coach na ontslag bij Waalse Zwemfederatie

De Belgische zwemsport maakt opnieuw geen goede beurt. Na de tegenvallende Olympische Spelen van Tokio moest Ronald Claes voor een nieuw elan zorgen in een vernieuwde structuur.



Claes begon op 1 september als nationaal coach, waarbij hij zowel verantwoordelijk was voor de Vlaamse als de Waalse zwemmers.



Claes bleef daarnaast ook actief als hoofdcoach van de Waalse Zwemfederatie FFBN, maar die samenwerking werd vorige week stopgezet. Zo ontstond de vreemde situatie waarbij Claes in Wallonië niet langer gewild was, maar als nationaal hoofdcoach wel nog verantwoordelijk was voor de Franstalige zwemmers.



De FFBN wilde het nationale project nog wel voortzetten, maar niet langer met Claes als hoofdcoach. De Belgische zwembond KBZB had geen andere keuze dan op zijn beurt de samenwerking met Claes te beëindigen. De KBZB zal dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe nationale coach.