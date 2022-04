Favorieten laten zich niet verrassen op eerste dag BK zwemmen

Er stonden niet alleen Belgische titels op het spel, het BK is ook een kans om kwalificatie voor het WK in Boedapest af te dwingen. Dat lukte voor Florine Gaspard, de Luxemburgse won de 50 meter schoolslag in 31.06, waarmee ze nogmaals onder de kwalificatielimiet bleef (31.22) bleef.

Louis Croenen won de 100 meter vlinderslag in 53.14, Valentine Dumont mocht juichen op de 200 meter vrije slag in 1:59.00.

Verder waren er ook nog zeges voor Lucas Henveaux op de 200 meter vrije slag (1:48.30), Alexis Vandevelde op de 1.500 meter (15:40.64), Maarten Heuninck op de 50 meter schoolslag (29.17), Stan Franckx op de 200 meter rugslag (2:04.38), Xander Hebb op de 400 meter wisselslag (4:33.21), Lucie Hanquet (CNA) op de 800 meter vrije slag (8:50.73), Roos Vanotterdijk op de 100 meter vlinderslag (1:00.34), Jade Smits op de 200 meter rugslag (2:17.31) en Fleur Verdonck op de 400 meter wisselslag (4:57.80).

Maarten Heuninck, Pieter Wielandt, Sander Talloen en Sébastien De Meulemeester wonnen voor FIRST de 4x100 meter vrije slag in 3:25.92. Bij de vrouwen deden Jade Smits, Fleur Vermeiren, Marie Maerevoet en Lana Ravelingien dat voor BRABO in 3:51.62.