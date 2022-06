WK zwemmen: Valentine Dumont mist finale, jonge Fransman imponeert en Katie Ledecky pakt 16e wereldtitel

clock 20:19 20 uur 19.

clock 20:11 20 uur 11. VS en Australië winnen estafettes. Op de 4x100 meter vrije slag hebben de favorieten de zege behaald. Bij de mannen was de VS de primus, met onder meer Caeleb Dressel in het team. Voor Dressel is het al de 14e wereldtitel. Bij de vrouwen ging de gouden medaille naar titelverdediger Australië. De Australische vrouwen kroonden zich afgelopen zomer ook tot olympisch kampioen in Tokio.

clock 19:57 19 uur 57. Titel en kanontijd voor jonge Fransman. Twee jaar voor de Olympische Spelen in Parijs heeft Léon Marchand zijn visitekaartje afgegeven. De pas 20-jarige Fransman zwom naar het goud op de 400 meter wisselslag en deed dat in 4'04"28, een kanontijd. Er was slechts 1 zwemmer ooit sneller op die afstand: Michael Phelps, die in 2008 op de Olympische Spelen in Peking het wereldrecord op 4'03"84 zette. Nog leuk voor Marchand, hij doet beter dan zijn vader Xavier. Die won zilver op de 200 meter wisselslag op het WK 1998 in Perth. Ook het zilver werd opgeëist door een 20-jarige, de Amerikaan Carson Foster.

clock 19:15 19 uur 15. Ledecky pronkt weer met goud. Katie Ledecky heeft haar 16e wereldtitel behaald. De 25-jarige Amerikaanse was, in afwezigheid van wereldrecordhoudster Ariarne Titmus, de snelste op de 400 meter vrije slag. Ledecky was in 3'58"15 iets meer dan een seconde sneller dan de pas 15-jarige Canadese Summer McIntosh. Het brons ging naar de Amerikaanse Leah Smith.

clock 18:27 18 uur 27. Australiër Winnington wint eerste goud op WK. De Australiër Elijah Winnington (22) heeft zich tot wereldkampioen op de 400 meter vrije slag gekroond. In afwezigheid van de olympische kampioen Ahmed Hafnaoui uit Tunesië haalde Winnington het in 3'41"22, de op zeven na snelste tijd ooit gezommen op deze afstand. De Duitser Lukas Martens werd tweede in 3'42"85, voor de Braziliaan Guilherme Pereira da Costa 3'43"31.



clock 11:09 Het programma van de dag:. 11 uur 09. Het programma van de dag:

clock 10:59 10 uur 59. Valentine Dumont grijpt naast finaleplek op 400 meter vrije slag. Valentine Dumont heeft zich vandaag - op de eerste dag van het WK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest - niet kunnen plaatsen voor de finale op 400 meter vrije slag. Dumont klokte in de sterk bezette vierde reeks af in 4'13"33, goed voor de 20e totaaltijd in de reeksen. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky (WR: 03'56"46) zette de topchrono neer in de reeksen (3'59"79). Alleen de acht snelste zwemsters (over alle reeksen heen) veroverden een ticket voor de finale, die later vandaag in het avondprogramma (start vanaf 18 uur) op het programma staat. De 21-jarige Dumont heeft op de 400 meter vrije slag een persoonlijke toptijd van 04'09"41, een chrono die sinds augustus 2020 ook het Belgische record vormt. Daar bleef ze vandaag ver boven. Dumont komt in Boedapest ook nog in actie op de 100 meter en 200 meter vrije slag.

Dumont klokte in de sterk bezette vierde reeks af in 4'13"33, goed voor de 20e totaaltijd in de reeksen. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky (WR: 03'56"46) zette de topchrono neer in de reeksen (3'59"79). Alleen de acht snelste zwemsters (over alle reeksen heen) veroverden een ticket voor de finale, die later vandaag in het avondprogramma (start vanaf 18 uur) op het programma staat.

De 21-jarige Dumont heeft op de 400 meter vrije slag een persoonlijke toptijd van 04'09"41, een chrono die sinds augustus 2020 ook het Belgische record vormt. Daar bleef ze vandaag ver boven.

Dumont komt in Boedapest ook nog in actie op de 100 meter en 200 meter vrije slag.