Noa Lang over Louis van Gaal: "Zijn vele opmerkingen horen er nu eenmaal bij"

Voor de tweede keer in minder dan een week kon Oranje op het nippertje winnen van Wales in de Nations League. Na een late gelijkmaker van Bale kon Depay in de toegevoegde tijd de 3-2 eindstand op het bord zetten.

De openingstreffer nam Noa Lang voor zijn rekening. De speler van Club Brugge kreeg het vertrouwen van Louis van Gaal en kreeg een basisplaats. Lang maakte gebruik van de gelegenheid om zich te tonen op het veld.

"Ik denk dat ik mijn taken vandaag goed heb uitgevoerd", vertelde Lang na de wedstrijd. "De bondscoach zegt me regelmatig dat ik voorin op het veld op mijn positie moet blijven en dat ik niet teveel mag gaan zwerven. Hij wil discipline zien."

"Het is trouwens niet de eerste keer dat hij me dat vertelt", grinnikt Lang. "Dat is bijna dagelijkse kost. Zo ging ik onlangs op een trainingspartijtje de bal ophalen bij de keeper, terwijl de coach me dan zegt dat ik op mijn positie moet blijven. Soms heb ik er wel eens genoeg van, maar dat hoort er nu eenmaal bij."