De Louis van Gaal-show na België-Nederland: "België zet weinig druk op de bal, dat zagen jullie toch ook?"

In de score (1-4) was het verschil tussen België en Nederland groot, maar op het veld was er volgens Louis van Gaal slechts 1 belangrijk verschil. De Nederlandse bondscoach had in de voorbereiding gezien wat de achilleshiel van de Duivels is.

"Wij hebben België geanalyseerd en zagen dat ze veel minder druk op de bal geven dan Nederland. Dat hebben jullie toch ook gezien?"

"Wij kunnen veel makkelijker onder die druk uit spelen en dan krijgt elke ploeg het moeilijk. De Belgen hadden er moeite mee dat we veel druk naar voren gaven."

Van Gaal testte zijn theorie op training en toen gebeurde er iets opmerkelijks: "Het zwarte team won voor het eerst van het oranje team. Dat heb ik maar zelden gezien."

Op de ludieke vraag van een journalist of dat betekent dat Nederland nóg beter zal gaan spelen wanneer de bondscoach het zwarte team opstelt, was het antwoord onvervalst Van Gaals: "Wat je nu zegt, is onzin. Dat weet jij zelf ook zodra je het zegt."