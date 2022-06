"Never forget your roots": Nederlandse internationals trainen in shirt van eerste amateurclub

De Nationale Voetbaldag werd 2 jaar geleden in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het amateurvoetbal en het bijbehorende verenigingsleven. Ook de spelers van de Nederlandse nationale ploeg deden een duit in het zakje, door op de training te verschijnen in het shirt van hun allereerste amateurclub.

Zo zagen we Matthijs de Ligt in een shirt van FC Abcoude, droeg Memphis Depay een truitje van VV Moordrecht en had Frenkie de Jong het tenue van ASV Arkel aangetrokken.

Voor Noa Lang was het nog een hele klus om aan een shirt te geraken, want zijn eerste club - RSV HION - bestaat inmiddels niet meer. De speler van Club Brugge liet dan maar zelf zijn oude shirt namaken.