Louis van Gaal haalt KV Oostende-doelman Scherpen bij Nederlandse selectie

Tim Krul liep een blessure op tijdens een training met Oranje en is niet inzetbaar voor de duels tegen Wales en Polen. Daarom haalde Louis van Gaal er een nieuwe reservekeeper bij: Kjell Scherpen.

De 22-jarige keeper komt over van de Nederlandse belofteploeg en stond vrijdag nog 90 minuten onder de lat in de wedstrijd tussen Jong Oranje en Moldavië (0-3 zege).

De doelman werd door Premier League-club Brighton in de terugronde van het voorbije seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Hij kwam in 6 duels in actie en wisselde sterke prestaties af met mindere matchen. Komende zomer keert hij in principe terug naar het team van Leandro Trossard.