Het is de gewoonte dat spelers na een interland van shirt wisselen met een tegenstander. Maar Virgil van Dijk had na de Derby der Lage Landen wel een heel speciale tegenstander bij de kraag kunnen vatten. Thierry Henry, assistent bij de Duivels, had blijkbaar nog een shirt van Barcelona in zijn koffer liggen (of was hij voorbereid?). Ze schreven ook allebei een kleine boodschap op het shirt.