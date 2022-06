"Het was héél erg pijnlijk, maar het is voorbarig om nu al de doodsklokken te luiden"

Het was de zwaarste thuisnederlaag sinds 2008, de grootste nederlaag ook sinds de 5-0 in Spanje. Maar dat waren andere tijden.

Voor het eerst in 4 jaar was het Koning Boudewijnstadion nog eens helemaal uitverkocht. De derby tegen Nederland leefde, ook al was het "maar" de Nations League. Als je dan zo speelt: heel erg pijnlijk.

"De Jong heerste, waar je dat van De Bruyne zou verwachten"

Na die kans voor Castagne werd België in alle onderdelen van het voetbal afgetroefd, op alle posities. Er was ongelooflijk veel ruimte tussen de linies; de Nederlanders keken hun ogen uit.

De Nederlanders waren goed, maar de Belgen waren héél slecht. Defensief, uiteraard. Maar ze hadden ook geen idee aan de bal. Dat goeie begin van de Belgen waar ik overal over lees, zou ik toch niet overdrijven. De match begon als een veredelde oefenmatch in wandeltempo.

"Defensie is niet meer op niveau, maar we zullen het met deze jongens moeten doen"

Maar het is niet zo dat de vervangers al klaarstaan. Je hebt wel namen als Théate en Vanheusden, maar dat is nog niet voor het WK. Ik vrees dus dat we het met deze jongens moeten doen.

Het zijn trouwens niet alleen de grote voetballanden die veel kansen creëren tegen de Belgen, maar ook landen als Estland of Wit-Rusland. En in de matchen tegen Frankrijk, Italië en Nederland incasseerde België 11 goals in 4 duels. Dan geraak je niet ver op een groot toernooi.

Wie hen vervangt, is niet van hetzelfde niveau, dat kun je ook niet verwachten in een klein land als België.

We zeggen al vaker dat de verdediging een zorgenkind is, maar dat is ook niet verwonderlijk na het afscheid van 2 topverdedigers als Kompany en Vermaelen.

"We hebben geen 20 voetballers van topklasse"

Het is duidelijk dat deze generatie haar piek heeft gehad op het WK van 2018. Maar dat betekent niet dat we nu de doodsklokken moeten luiden over hen. Dat is voorbarig.

Wat wel zo is, is dat als de absolute sterren niet fit, uit vorm of vermoeid zijn, dan is België maar een gewone ploeg. We hebben geen 20 voetballers van topklasse. Dat is gisteren gebleken.

Het komende halfjaar wordt cruciaal: wordt Lukaku weer de topspits van zijn Inter-periode? Haalt Eden Hazard zijn niveau nog? De Bruyne is een zekerheid en met Courtois hebben we een topkeeper.

Het is dus niet zo dat er na deze nederlaag niets meer mogelijk is voor de Belgen op het WK. Maar dat was wel een belangrijke test en zo komen er niet veel meer.

Peter Vandenbempt