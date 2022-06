Pierre van Hooijdonk over Lage Landenderby: "Ik vrees dat het een oefenmatch wordt"

"De wedstrijd tegen België brengt natuurlijk wel wat prestige met zich mee en is belangrijk in de strijd om de eerste plaats van de poule, maar ik denk dat geen van beide landen er echt om gaat malen als het resultaat tegenvalt", zegt Van Hooijdonk.

Pierre van Hooijdonk zat 25 jaar geleden op de bank toen Nederland de Belgen voor het laatst kon kloppen. In 1997 werd het 3-1 in De Kuip. "Dat we sindsdien niet meer hebben kunnen winnen van België? Dat heeft te maken met het feit dat ik al 20 jaar gestopt bent", lacht hij aan de telefoon.

Jongens van de gemiste kans

Volgens de voetbalanalist worden er In Nederland weinig woorden vuil gemaakt aan de Rode Duivels, noch in de pers, noch door bondscoach Van Gaal. "Ik denk dat Van Gaal vooral bezig is met zijn eigen team. Het wordt een oefenmatch met het oog op het WK. Beide teams zullen ongetwijfeld alle 5 wissels gebruiken."



Bij Oranje waait er al een tijdje een nieuwe wind. De fans zijn opnieuw optimistischer dan bij de vorige toernooien, maar Van Hooijdonk blijft bescheiden: "Er zijn betere teams dan het onze op dit moment. Een kwartfinale op het WK is een realistisch doel. Ik denk dat Van Gaal vandaag wil testen hoe ze het tegen een sterke tegenstander moeten aanpakken."

Van Hooijdonk heeft veel respect voor de Belgische generatie van de voorbij jaren. "Dit elftal herbergt zoveel kwaliteit, maar ze hebben geen prijzen gepakt. Voor mij zijn het toch een beetje de jongens van de gemiste kans. Dat is jammer, want het gebeurt niet zo vaak dat alles zo in elkaar past."



"Het doet me een beetje denken aan onze generatie van eind jaren 90. We hadden toen ook een geweldige ploeg, maar uiteindelijk zijn we toen ook 3 keer op rij in de halve finales gestrand", besluit hij.