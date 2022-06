Medvedev is nummer 1 ondanks verlies, Nederlandse verrassing klimt van 205 naar 106

Ook Medvedev kon op het Nederlandse gras de verrassende thuisspeler Tim van Rijthoven niet afstoppen. De 25-jarige wildcardspeler had tot vorige week nog nooit gewonnen op de ATP Tour, maar beleefde de ene droom na de andere. In de finale was hij met 6-4, 6-1 te sterk voor de Rus. De 26-jarige Medvedev stond eerder dit jaar, van eind februari tot midden maart, al even aan de kop van de ATP-ranking. De Duitser Alexander Zverev (+1), die voor een lange revalidatie staat na zijn zware enkelblessure die hij opliep in de halve finales van Roland Garros tegen Rafael Nadal, stijgt naar de tweede plaats. Novak Djokovic (-2) volgt als derde, voor Rafael Nadal (-) en de Noor Casper Ruud (+1). De Griek Stefanos Tsitsipas (-1) moet een plaats inleveren en is zesde. David Goffin (+2) is nog altijd ruimschoots de beste Belg op de 39e plaats. De 31-jarige Belg maakt na een korte afwezigheid door een blessure aan zijn psoas (grote lendenspier) deze week zijn comeback in het Duitse Halle, uitgerekend tegen de nieuwe nummer 1 Medvedev. Zizou Bergs moet als Belgische nummer twee 39 plaatsen achteruit tot stek 207. Michael Geerts (+5) staat 280e, Kimmer Coppejans (-38) 316e en Ruben Bemelmans (-21) 337e.

Mertens, Van Uytvanck en Zanevska zakken een plaats

Bij de vrouwen levert Elise Mertens een plaatsje in: van 29 naar 30. Ook Alison Van Uytvanck (47e) en Maryna Zanevska (67e) verliezen een plek. Greet Minnen (88e), de vierde Belgische in de top 100, behoudt haar plek.



Helemaal bovenaan de ranking zijn er amper verschuivingen. De Poolse Iga Swiatek blijft met een ruime voorsprong nummer 1 voor de Estse Anett Kontaveit en de Spaanse Paula Badosa. De Tunesische Ons Jabeur en de Wit-Russische Aryna Sabalenka maken de top vijf vol.



Die laatste wipt na haar finaleplaats in Rosmalen over de Griekse Maria Sakkari en zorgt zo voor de enige verandering in de top 20. Sabalenka verloor de finale in Rosmalen van Ekaterina Alexandrova. De Russin wipt dankzij haar toernooizege op het Nederlandse gras van 30 naar 27.



Twee plaatsen lager, op nummer 32, staat de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Die gaat 16 banken vooruit na haar eindwinst in het Engelse Nottingham.



In het dubbelklassement blijft Elise Mertens de nummer 1 voor de Russin Veronika Kudermetova, haar vaste partner. Samen verloren ze zaterdag de finale in Rosmalen.