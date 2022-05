ATP en WTA slaan terug: geen rankingpunten op Wimbledon na uitsluiting (Wit-)Russische spelers

De organisatie van Wimbledon reageerde op het nieuws uit de hoek van ATP en WTA. Het grastoernooi blijft erbij dat het de "enige juiste beslissing heeft gemaakt voor Wimbledon als wereldberoemd sportevenement".

"We wilden de persoonlijke veiligheid van spelers en hun families niet in het gedrang brengen", klinkt het. "Deelnemen aan een belangrijk evenement zoals Wimbledon zou grote risico's kunnen inhouden."

"Daarenboven willen we niet dat successen van individuen worden gebruikt om de Russische propagandamolen te doen draaien. We zijn dan ook teleurgesteld in de beslissingen van de ATP en WTA. We bekijken onze opties, maar blijven bij onze positie", aldus Wimbledon.