Wimbledon weert Russische en Wit-Russische spelers, ATP en WTA noemen beslissing "oneerlijk en teleurstellend"

Het nieuws dat Wimbledon het eerste tennistoernooi zou worden dat Russische en Wit-Russische spelers geen toegang zou geven tot het heilige gras in Londen verspreidde zich woensdag via verschillende media en werd in de namiddag bevestigd door de All England Club.

"We hebben alternatieve maatregelen overwogen, maar gezien het aanzien van het toernooi, het belang om sport niet te gebruiken als promotie voor het Russische regime en onze bredere bezorgdheid over de veiligheid van spelers en publiek, zien we geen andere uitkomst mogelijk", schrijft de organisatie in een mededeling.

"We erkennen dat dit hard is voor individuele spelers. Zij zijn het slachtoffer van de leiders van het Russische regime."

De organisatie laat de deur nog op een kier in de hoop dat de oorlog voorbij is voor het begin van het toernooi. "Als de omstandigheden veranderen tussen nu en juni, dat zullen we nadenken en eventueel gepast reageren."

Onder meer de nummer twee bij de mannen, de Rus Daniil Medvedev, en tweevoudig Australian Open-kampioene Victoria Azarenka uit Wit-Rusland missen door deze beslissing Wimbledon.

Hetzelfde geldt voor Andrej Roeblev (ATP 8) en de Wit-Russin Arina Sabalenka (WTA 4), vorig jaar halvefinaliste op Wimbledon.