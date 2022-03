Onderhandse opslag in tennis is controversieel: geniaal of respectloos? Zizou Bergs: "Ik ben fan"

Het is de meest controversiële slag in tennis. Het meest beroemde moment was de match van de 17-jarige Michael Chang tegen de toenmalige nummer 1 van de wereld, Ivan Lendl, in de achtste finales op Roland Garros in 1989 (zie video hieronder).

Lendl was not amused. Het publiek was eerst verrast, maar kort daarna volgde er een oorverdovend applaus voor de genialiteit van Chang. De flamboyante Nick Kyrgios introduceerde de onderhandse opslag opnieuw in het mannentennis.

In Indian Wells deed de Australiër het opnieuw in zijn match tegen Rafael Nadal, met wisselend succes. Kyrgios was niet aan zijn proefstuk toe. In Indian Wells volgden Gaël Monfils en Aleksandr Boeblik zijn voorbeeld.

Monfils verraste zijn tegenstander Daniil Medvedev op setpunt met een schitterende onderhandse opslag. Boeblik zag zijn matige onderhandse opslag in het net stranden. De meningen over de onderhandse opslag zijn verdeeld.