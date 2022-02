Dirk Gerlo over nieuwe nummer 1 Daniil Medvedev: "Tennisleraars zullen hem niet snel als voorbeeld nemen"

Einde van een tijdperk in de tenniswereld. Voor het eerst sinds 2004 staat niemand van de grote vier op kop van de ATP-ranking, maar wel Daniil Medvedev. Onze tennisman Dirk Gerlo twijfelt wel of hij die plaats lang kan vasthouden. "Hij zal op zijn top moeten zijn om op de eerste plaats te blijven."

Iedereen kent Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal, maar wie is Daniil Medvedev? "Het is een totaal nieuwe naam. Het mooie, stijlvolle tennis brengt hij niet. Ik denk niet dat tennisleraars hem als voorbeeld zullen nemen op training." "Maar pas op! Als hij in vorm is, is er weinig te doen aan zijn opslag. Op zijn backhand kan je ook een huis bouwen, op dat vlak is er niemand beter dan hij. Zijn forehand is ook sterk verbeterd."

Hij is niet de meest sierlijke speler, maar wel ongelooflijk compleet. Dirk Gerlo

"Medvedev is niet de meest sierlijke speler op de baan, maar wel ongelooflijk compleet. Ik geloof dat Tsitsipas hem wel eens vergeleken heeft met een octopus. Hij pakt ballen die niemand pakt."

"Eigenlijk kun je hem beter vergelijken met een schaker, hij kan enorm anticiperen op de shots van zijn tegenstander. "Ondanks zijn geweldige opslag en uitrekbare armen heeft hij nog wel werkpunten", vindt Gerlo. "Zowel op het mentale, fysieke als technische vlak kan hij nog vooruitgang boeken.”

De Grote Drie

"Je hebt heel lang het trio gehad dat alles won. Er was Roger Federer die eerder het afgestofte type was. Rafael Nadal die heel gereserveerd en correct is en je had Novak Djokovic als buitenbeentje." "Er werd altijd gezegd dat er een ongelooflijk gat ging vallen als Federer en Nadal zouden afhaken, maar ik geloof daar absoluut niet in. Ik vind net dat er heel veel talent op komst is."

Bij de vrouwen zitten we nu een periode waarin iedereen van elkaar kan winnen. Ik denk dat we bij de mannen op weg zijn naar dezelfde evolutie. Dirk Gerlo

"Voor het eerst in jaren kan er een nieuwe generatie in de buurt komen van de grote drie. Je hebt Carlos Alcaraz (18), Felix Auger-Aliassime (21), Jannik Sinner (20) en Stefanos Tsitsipas (23)."

"Bij de vrouwen zitten we nu een periode waarin iedereen van elkaar kan winnen. Ik denk dat we bij de mannen op weg zijn naar dezelfde evolutie."

Van onhandelbaar naar geliefd

Enkele jaren geleden was Medvedev nog berucht in de tenniswereld. Hij kwam vooral in het nieuws met zijn opvliegend karakter. "Daar is hij nu van verlost", zegt Gerlo. "Vergeet niet dat hij vroeger werd beschouwd als een onhandelbare speler. Ik weet nog dat ik matchen van hem zag en wachtte op het moment dat hij door het lint zou gaan."

"Ik herinner mij de tweede ronde van Wimbeldon in 2017 nog, hij speelde daar tegen Ruben Bemelmans. Hij verloor die match en ging continu in discussie met de scheidsrechter. Hij begon zelfs met geldstukken te gooien."

Vroeger werd hij echt beschouwd als een onhandelbare speler. Dirk Gerlo

"Ik denk dat hij twee jaar geleden een klik heeft gemaakt. Toen won hij in het najaar het toernooi van Parijs en de ATP Finals. Het gaf hem een enorme boost dat hij daar de grote namen klopte. Door dat vertrouwen heeft hij de lijn kunnen doortrekken en won hij met de US Open zijn eerste grandslamtoernooi." "Vroeger ging hij altijd in de clinch met alles en iedereen. Hij heeft zelf ook toegegeven dat hij zichzelf toen nauwelijks onder controle had. Daarom heeft hij mentale begeleiding gezocht bij Gilles Cervera. Sindsdien is hij mentaal echt wel veel sterker geworden."

"Ik vind dat hij een grote vorm van authenticiteit uitstraalt. Je voelt ook dat hij daarmee steeds meer de harten van het publiek verovert. Er zijn meer elementen die hem aantrekken, dan afstoten", besluit Gerlo.