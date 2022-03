VIDEO: Gefrustreerde Kyrgios keilt racket weg en raakt daarbij ei zo na een ballenjongen

Kyrgios speelde niet onaardig tegen Nadal, die de eerste set pas in een tiebreak kon winnen en set 2 aan de Australiër moest laten. In het begin van de 3e set wees Kyrgios een toeschouwer terecht die iets geroepen had toen hij moest serveren. "Ken je iets van tennis? Neen? Zwijg dan. Ik vertel hem ook niet hoe hij moet acteren", zei Kyrgios, terwijl hij wees naar acteur Ben Stiller op de eerste rij.

Kyrgios verloor de beslissende set uiteindelijk met 6-4 en verloor ook zijn zelfbeheersing na de wedstrijd. Na het obligate handenschudden met Nadal keilde hij zijn racket weg, dat ei zo na tegen een ballenjongen knalde. Die zette gelukkig net op tijd een stapje opzij.



Kyrgios verontschuldigde zich nadien op Instagram. "Ik bied mijn excuses aan. Ik was gefrustreerd. Het was uiteraard helemaal mijn bedoeling niet om iemand te raken", aldus Kyrgios, die via sociale media in contact kwam met de ballenjongen in kwestie. Hij beloofde de jongen morgen een racket te bezorgen om het goed te maken.