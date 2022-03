Alle grandslams testen tiebreak tot 10 punten uit in beslissende set

Roland Garros, dat in mei van start gaat, was nog het enige grandslamtoernooi waarbij de spelers de laatste set met twee spelletjes verschil moesten winnen. In Wimbledon ging die regel enkele jaren geleden op de schop. Daar wordt er bij 12-12 in de laatse set nu een tiebreak gespeeld.

Op de US Open werken ze met een gewone tiebreak bij een 6-6 in de beslissende set. De Australian Open maakte al gebruik van de tiebreak naar 10 punten.

"We willen consequentere regels", klinkt het bij de organisatie boven de 4 grandslams. "Dat is beter voor de spelers en de fans."

Nu geldt dus een jaar lang op alle toernooien dat er bij een 6-6-stand in de beslissende set een tiebreak gespeeld wordt. De eerste speler die daarin 10 punten haalt, mét een verschil van 2 punten, wint.

Het systeem wordt een jaar lang uitgetest en zal dan beoordeeld worden.