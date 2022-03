Vaccinatiesoap blijft duren: Novak Djokovic wordt nu ook geweerd in Verenigde Staten

Djokovic werd opgenomen in de loting voor Indian Wells, maar het bleef onduidelijk of hij zou mogen spelen omdat hij niet is gevaccineerd. De Serviër laat woensdag echter weten dat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC hem geen toelating geeft om in de VS te tennissen.



De 34-jarige Djokovic is vijfvoudig kampioen in Indian Wells. Hij is de enige speler uit de top 100 die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De Serviër miste daardoor begin dit jaar de Australian Open en is inmiddels ook zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Rus Daniil Medvedev.



Het forfait van Djokovic heeft mogelijk ook gevolgen voor David Goffin (ATP 71), die het in de eerste ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi opneemt tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP 78). Als de Luikenaar voorbij Thompson geraakt, wachtte mogelijk een confrontatie met de Serviër.