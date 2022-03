Goed nieuws voor Novak Djokovic: hij mag naar Roland Garros, want Frankrijk schaft vaccinatiepas af

De Servische toptennisser Novak Djokovic zal in Roland Garros normaal gezien een gooi mogen doen naar een 21e eindzege in een Grandslamtoernooi. Onder de huidige coronamaatregelen is de niet-gevaccineerde Djokovic niet welkom in Frankrijk. Maar vanaf 14 maar gaan er versoepelingen in bij onze zuiderburen en wordt de verplichte vaccinatiepas afgeschaft.