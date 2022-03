BEKIJK: Monfils verschalkt Medvedev met onderhandse opslag op setpunt

De onderhandse opslag is terug van weggeweest.

Monfils (ATP-28) moest in de 1/16e finales de confrontatie aangaan met nummer 1 Medvedev.

De 1e set schreef de Rus op zijn naam, maar op een belangrijk moment - bij 2 setpunten in set 2 - pakte Monfils uit met een onderhandse opslag. Medvedev sloeg de bal die vol effect zat buiten. Monfils genoot van zijn actie en vierde met het publiek.



Het was het begin van iets moois, want de 3e set was ook voor de Fransman. Medvedev verloor zo zijn nummer 1-positie.

De onderhandse opslag duikt weer meer op in wedstrijden. De tegenstander kan daar niet altijd mee lachen, maar voor het publiek is het wel een streling voor het oog.

In de Australian Open zagen we het fenomeen ook opduiken. De Australiër Nick Kyrgios sloeg in de eerste ronde een onderhandse opslag door zijn benen en gaf zo zijn tegenstander Liam Broady het nakijken.