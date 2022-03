Monfils stuurt Medvedev huiswaarts op Indian Wells, Djokovic opnieuw nummer 1 van de wereld

De beste Gaël Monfils is al een tijdje terug. Nadat Matteo Berrettini hem met grote moeite uit de halve finales van de Australian Open hield, nam de Fransman een break. Het is duidelijk dat die hem deugd gedaan heeft.



De Serviër Filip Krajinovic was in de 2e ronde al geen partij en nu ging met Daniil Medvedev ook de beste tennisser van de wereld voor de bijl. Na meer dan 2 uur tennis won Monfils in 3 sets.



De eerste set ging nog naar Medvedev (6-4), maar nadien volgde zowaar een walk-over met 3-6 en 1-6. Een zichtbaar gefrustreerde Medvedev kwam er niet meer aan te pas.



In de 4e ronde komt Monfils het Spaanse wonderkind Carlos Alcaraz tegen die zijn ervaren landgenoot Roberto Bautista eerder op de avond van het kastje naar de muur speelde (6-2, 6-0).