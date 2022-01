Door de liefde gered uit zijn “nachtmerrie”: de opmerkelijke renaissance van Gaël Monfils

Vorig jaar in tranen, nu met zijn vertrouwde brede glimlach. Weinig wedergeboortes straffer dan die van Gaël Monfils (35) - zonder setverlies in de kwartfinales van de Australian Open. Gered door de liefde en een ijzeren discipline knokte de Fransman zich uit de dieperik.

"Ik wil uit deze nachtmerrie verlost geraken, maar het lukt me niet." Zowat een jaar geleden barst Gaël Monfils voor de ogen van enkele journalisten in tranen uit. De Fransman is een half uurtje eerder roemloos uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open door de relatief onbekende Fin Emil Ruusuvouri. Voor Monfils de zoveelste uppercut in een schijnbaar eindeloze reeks nederlagen die maar liefst 15 maanden zou duren. Sinds de herstart na de coronapandemie is de normaal goedlachse spektakelman het noorden volledig kwijt. "Ik heb geen zelfvertrouwen", snikte Monfils op de bewuste persconferentie. "Geen flauw idee wanneer dit stopt. Het is zwaar. Bij iedere nederlaag voel ik me beoordeeld. Ik kan niet serveren, ik speel slecht en ken de oorzaak niet."

Hoe het leven in één jaar tijd kan veranderen... Diezelfde Monfils - met zijn 35 jaar ondertussen een veteraan - schittert momenteel als in zijn beste dagen op de Australian Open. Twaalf maanden na zijn kwetsbare monoloog is "La Monf" een revelatie bij de mannen.

De Fransman staat voor het eerst sinds 2006 weer in de kwartfinales Down Under. Zonder ook maar één set te verliezen. Een wedergeboorte - niks meer, niks minder.



Voor Monfils is de zwarte bladzijde dan ook definitief omgedraaid. "Ik wil niet in de mond nemen dat ik wou stoppen, maar ik was mijn geloof in het tennis verloren. Mijn down is ondertussen achter de rug, nu kijk ik alleen vooruit."

Het wonder der liefde

Maar wat zorgde nu precies voor de ommekeer?

Een niet te negeren element is dat de Fransman zijn privéleven weer op de rails heeft. In juli stapte Monfils in het huwelijksbootje met de Oekraïnse collega-tennisster Elina Svitolina. Dat nieuws was opmerkelijk, aangezien het koppel vijf weken eerder aangekondigd had om uit elkaar te gaan. Een pijnlijke breuk sinds de liefde opborrelde tijdens de Australian Open in 2019.

Maar kijk, de liefde kan wonderen doen. Sinds de verloving halen Monfils én Svitolina allebei weer hun beste niveau. Het nummer twintig van de wereld benadrukte in een interview al de positieve invloed van zijn vrouw op zijn spelniveau. "Tennis is ons leven", vertelde Monfils. "In een moeilijk moment is het eenvoudiger om elkaar te begrijpen en te helpen. Elina weet me altijd te motiveren." Ondanks haar uitschakeling in de derde ronde bleef Svitolina in Australië om manlief fanatiek aan te moedigen vanuit de spelersbox. Ongetwijfeld ook dinsdag in zijn kwartfinale tegen Matteo Berrettini.

Geen kebabs meer

Daarnaast is de renaissance van Monfils het resultaat van hard werk in de schaduw. Afgelopen winter beulde hij zich na een prima einde van het seizoen af in Tenerife, samen met de Oostenrijkse tienkamper Dominik Distelberger. "De beste voorbereiding van de afgelopen tien jaar", noemde zijn trainer Günter Bresnik het. In het geval van Monfils wil dat wat zeggen. De Fransman mag dan wel een showman zijn op het veld, ernaast valt niks op te merken aan zijn werkethiek.



"Het mooiste bewijs is dat Gaël nooit met zware blessures te kampen kreeg", aldus zijn coach. "Achter de schermen werkt hij keihard aan zijn lichaam."

Gaël hield van hield van kebabs en zo meer. Maar op een bepaald moment besefte hij dat de benzine van een lichaam ook voeding is. Voormalig Davis Cup-coach Lionel Roux