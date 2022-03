Elise Mertens slaat 13 dubbele fouten: "Mijn opslag was niet buitengewoon"

Ook haar opponente worstelde met haar opslag met 10 dubbele fouten, maar Mertens deed nog "beter"; 13 dubbele fouten, 47 procent eerste opslagen, resulterend in 7 breaks.



Saville was trouwens niet te onderschatten en dat deed Mertens ook niet. Als Gavrilova stond ze in 2009 op de eerste plaats van de juniorewereldranking en op de WTA-lijst was ze ooit 20e, tot blessures haar carrière afstopten.



Mertens verloor finaal met 6-3, 4-6, 6-3 na 2 uur en 57 minuten. "Het is jammer dat ik in 3 sets verloor, maar ik heb tot het einde gevochten. Saville brengt veel ballen terug en kan het spel dicteren met haar forehand."



"Mijn opslag was niet buitengewoon vandaag", was een understatement als excuus. De courts zijn heel langzaam dit jaar, het is dus lastig om een tegenstander te overdonderen en gratis punten te bemachtigen op je opslag."



"Ik probeerde agressief te zijn, maar maakte te veel fouten. Er stond tegenover mij dan ook iemand die weinig miste, waardoor ik risico's moest nemen."



Mertens wist nog iets dat beter kon: "Ik had haar tweede bal meer kunnen aanvallen en meer druk kunnen zetten, wat zij goed deed op bepaalde momenten. Ik heb niettemin aangeklampt, maar dat volstond niet. Het is nu zo en ik zal hier lessen uit trekken."



Het prestigieuze toernooi van Indian Wells ligt Mertens niet zo. Dit jaar won ze hier 1 match, evenveel als in de 3 voorgaande edities. Saville is op dreef: in de vorige ronde klopte ze nummer 10 Ons Jabeur uit Tunesië, in de 1/8e finale wacht haar de Griekse Maria Sakkari (WTA-6).