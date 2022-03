Elise Mertens laat zich in Indian Wells kisten door kwalificatiespeelster Saville

Daria Saville (WTA-409) staat als kwalificatiespeelster op de tabel van Indian Wells. Kenners wisten dat de voormalige Russin niet te onderschatten was.

Als Daria Gavrilova won ze de US Open voor junioren en stond ze ooit 20e op de WTA-ranking. Door jaren vol blessureleed verzeilde Saville in de achtergrond.

Tegen Mertens begon Saville als een bolide. In de 1e set ging de Australische, die de naam van haar man draagt, liefst 4 keer door de opslag van onze landgenote.

In de 2e set knokte Mertens zich terug in de wedstrijd. Toen ze 0-4 in het krijt stond in het 3e bedrijf, bood onze landgenote nog wat weerwerk. Maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk.

Na 2 uur en 55 minuten stond 3-6, 6-4 en 3-6 op het scorebord.