Ongehoord: tennistalent slaat tegenstander in gezicht na nederlaag, publiek woest op dader

Zou hij inspiratie opgedaan hebben bij Will Smith? Er was gisteren opschudding tijdens een ITF-juniorentoernooi in Ghana. Het 15-jarige Franse talent Michael Kouame ging verrassend onderuit tegen een thuisspeler. In plaats van zijn tegenstander te feliciteren, verkocht Kouame hem een mep in het gezicht. Het publiek jaagde vervolgens op de dader.