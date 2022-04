Jo-Wilfried Tsonga kondigt tennispensioen aan na Roland Garros

"Sinds enkele weken heb ik de knoop doorgehakt dat ik op tennispensioen ga na Roland Garros van dit jaar. Het zal mijn vijftiende Grand Slam op Franse bodem zijn", vertelt Tsonga in een video op Twitter.

De afgelopen vier jaar werd de flamboyante Fransman geteisterd door verschillende blessures. Hij is ondertussen afgezakt naar plaats 220 op de ATP-ranking. Deze maand wordt Tsonga 37 jaar (op 17 april).

Tsonga heeft 18 ATP-titels op zijn palmares staan, met de Masters 1.000-toernooien in Parijs (2008) en Canada (2014) als uitschieters. Hij verloor ook twaalf finales, waaronder de Australian Open van 2008 tegen Novak Djokovic en de Masters van 2011 tegen Roger Federer.



Op Roland Garros was zijn beste prestatie twee keer de halve finales: in 2013 en 2015.