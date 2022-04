Weigert Wimbledon tennisspelers uit Rusland en Wit-Rusland? Moskou: "Onaanvaardbaar!"

In tegenstelling tot in andere sporten kunnen Russische en Wit-Russische tennisspelers hun job nog vlot uitoefenen. Enige voorwaarde: ze moeten onder neutrale vlag in actie komen.

Wimbledon kan het eerste tennistoernooi worden dat spelers bant vanwege de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft The New York Times uit een goede bron vernomen. Voorlopig wil de organisatie van Wimbledon het nieuws niet bevestigen.



Als Rusland en Wit-Rusland - dat de inval in Oekraïne steunt - niet welkom zijn op Wimbledon, wordt het grandslamtoernooi flink onthoofd.

Bij de mannen zal o.a. nummer 2 van de wereld en US Open-winnaar Daniil Medvedev geen bal kunnen slaan op het grandslamtoernooi. Bij de vrouwen moet Aryna Sabalenka (WTA-4), vrezen voor haar deelname.

De boycot zou ook Elise Mertens kunnen treffen. Zij dubbelt samen met de Russin Veronika Koedermetova.