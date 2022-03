Oekraïense tennisster Elina Svitolina last pauze in: "Mijn lichaam kan het niet meer opbrengen"

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is fysiek en mentaal op en neemt om die reden een lange pauze om tot rust te komen. De huidige nummer 20 van de wereldranglijst komt in april niet in actie voor haar land in de Billie Jean King Cup en slaat ook een aantal toernooien in Europa over, meldt ze op sociale media. Ze geeft niet aan wanneer ze terugkeert op de tennisbaan.