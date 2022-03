Oekraïense Svitolina klopt Russin Potapova: "Ik schenk mijn prijzengeld aan het Oekraïense leger"

Elina Svitolina maakte al voor de eerste bal geslagen was een duidelijk statement door met een geel-blauwe outfit op het veld te stappen.

De Oekraïense kleuren sterkten haar vertrouwen in een goeie afloop van de partij die ze eerst niet wilde spelen. Voor het toernooi had Svitolina immers aangekondigd dat ze niet in actie zou komen tegen een Russische of Wit-Russische tegenstander.

Maar zo heet werd de soep dus niet opgediend. Want de internationale tennisbond had intussen beslist dat Rusland en Wit-Rusland "voor onbepaalde tijd" uitgesloten worden van alle internationale competities. Individuele Russische en Wit-Russische tennissers/tennissters mogen wel hun beroep nog uitoefenen, maar tot nader order niet onder de vlag van hun land.

En dus kon Anastasia Potapova in Monterrey spelen. Al zat er niet veel werkwerk in tegen Svitolina, die er een partijtje eenrichtingstennis van maakte. In iets meer dan een uurtje stond de 6-2 en 6-1 op het scorebord.

"Het is een heel speciale dag en een heel toernooi. Ik voel me zeer verdrietig, maar toch ben ik blij dat ik hier kan spelen. Ik was geconcentreerd, ik ben op missie voor mijn land en probeer op mijn manier een volk in nood te helpen", zei de 27-jarige Svitolina.

De halvefinaliste van Wimbledon 2019 en de US Open 2019 gaf na de match een emotioneel interview op het terrein en wond er geen doekjes om wat ze van plan is met de centen die ze in Mexico zal incasseren.

"Al het prijzengeld dat ik hier verdien, schenk ik integraal aan het Oekraïense leger. Dus bedankt voor jullie steun!"