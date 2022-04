Novak Djokovic: "Als de politiek zich met sport bemoeit, is dat nooit goed"

Novak Djokovic groeide op in Servië tijdens de Balkanoorlog en dat heeft hem getekend. "Ik zal oorlog altijd veroordelen, omdat ik zelf een kind van de oorlog ben", zei de Serviër in de marge van het toernooi in Belgrado waar hij momenteel speelt.

"Ik weet welke emotionele trauma's een oorlog kan veroorzaken. We weten allemaal hier in Servië wat oorlog met je kan doen. Maar ik kan de beslissing van Wimbledon niet steunen, ik denk dat die maatregel te gek is."

"Tennissers en sporters in het algemeen hebben niets te maken met wat er aan de hand is. Als de politiek zich met sport bemoeit, is dat nooit goed", voegde hij eraan toe.

Het is de eerste keer sinds de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog dat Wimbledon spelers en speelsters uitsluit op basis van hun nationaliteit. Toen waren Duitsers en Japanners niet welkom. De ATP en de WTA gaan niet akkoord met de beslissing van Wimbledon.