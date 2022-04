Dirk Gerlo: "Het is vreemd dat Wimbledon alleen beslist om Russen en Wit-Russen te weren"

De actie van Wimbledon roept niet alleen vragen op over de andere toernooien, maar ook over individuele tennisspelers. Wat als een Russische of Wit-Russische speler of speelster zich openlijk uitspreekt tegen de oorlog?

Krijgen ze dan wel opnieuw toegang tot Wimbledon? "Andrej Roeblev bijvoorbeeld heeft tijdens het toernooi van Dubai op de lens de boodschap "stop the war" geschreven. Hij heeft zich dus uitgesproken tegen de oorlog, maar voor alle Russische spelers en speelsters is het op eieren lopen momenteel", zegt Dirk Gerlo.

"Roeblev woont nog in Moskou. Medvedev woont in Monte Carlo. De Wit-Russische speelsters Aryna Sabalenka (foto onder) en Victoria Azarenka wonen in Florida, maar ze hebben allemaal nog familie in Rusland en Wit-Rusland. Openlijk kritiek geven is dan heel moeilijk."

"Het gaat op dit moment over 19 spelers en speelsters die getroffen worden."