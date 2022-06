Een sprookje met happy end: Nederlander Tim van Rijthoven (ATP-205) klopt Daniil Medvedev in Rosmalen

Zijn tweede ATP-toernooi ooit. Het is niet te geloven dat Tim van Rijthoven dat wint, uitgerekend tegen de nummer 2 van de wereld. En toch geschiedde het vanmiddag op het gras van Rosmalen.

De Nederlander was onverslaanbaar in Brabant. Met geweldig tennis verstomde hij de wereld. Hij baande zich via Ebden (ATP-432), Fritz (ATP-14), Gaston (ATP-66 en Auger-Aliassime (ATP-9) een weg naar de finale tegen Daniil Medvedev.

Ook daarin geen teken van zenuwen bij de Nederlander. Het eerste opslagspel van de Rus moest eraan geloven. Een bloedneus van Medvedev hield het spel nog even op, maar Van Rijthoven pakte alsnog de eerste set met 6-4.

Daarna werd het spel van de 25-jarige laatbloeier alleen maar beter. In een mum van tijd stond het 6-1 en mocht Van Rijthoven zijn ongeloof delen met het publiek. "Dit is een droom. Ik wil de organisatie bedanken voor de wildcard, anders speelde ik een challenger-toernooi ergens in Engeland", lachte de Nederlander.

Met de eerste titel op het hoogste niveau op zak, stijgt Tim van Rijthoven morgen 99 plaatsen op de ATP-ranking naar plek 106.